台東縣蘭嶼鄉發生李姓、謝姓鄉民涉嫌獵捕保育類龍王鯛案，台東地檢署日前將2人約談到案，雙方均供稱是誤釣上岸，已將魚屍放回海域，檢方各以新台幣5萬元予以交保。

有民眾於春節前夕上傳與龍王鯛的合照在蘭嶼通訊軟體群組，只見照片中男子開心比出讚的手勢，圖中可以推測魚體逾1米長，但胸鰭、尾鰭各有1處傷口，很有可能是受魚槍獵捕所致。

然而眼尖的民眾立刻發現這是數量極少、被蘭嶼和綠島鄉民喻為「觀光使者」的保育類龍王鯛，消息一出引起鄉民不斷撻伐，於是截圖向海巡署東部分署檢舉。海巡署第一三岸巡隊接獲通報後，由開元安檢所9日會同台東查緝隊實施查察，確為蘭嶼在地居民所為，蒐集相關事證，函送法辦。

此案引起台東地檢署重視，日前通知李男、謝男到案說明，2人均稱是誤捕，且魚上岸時已死亡，也將魚屍放回原海域，並未食用及販賣。

雖然2人否認，但檢方認為被告2人涉嫌違法採捕珍貴稀有保育類野生動物「曲紋唇魚」，訊後各以5萬元交保。依野生動物保育法第18條不得獵捕、宰殺，違者依該法第41條規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

據了解，這尾疑被獵捕的龍王鯛，依體型推測估計逾30公斤，已經是成年種魚。國際自然保護聯盟列為瀕危物種，目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約保護，在台灣亦是絕對禁止獵捕。此外，龍王鯛又稱曲紋唇魚，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，亦稱「拿破崙」。

(中時 )