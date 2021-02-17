隨著初五大樂透終結連6開，今年春節假期正式結束，周三(17日)迎來開工日，台彩繼續開出110000020期大樂透，頭獎金額上看1.2億元，獎號分別為02、13、24、26、45、49，特別號10。

加開春節大紅包9個號碼分別為26、29、32、36、38、41、45、46、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自2月9日至第110000019期累計開出248組春節大紅包，未達360組，繼續加開春節大紅包。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能玩，創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)