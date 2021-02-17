賴清德：面對疫情台灣要走出自己路，打造疫苗的護國神山。（總統府提供）

副總統賴清德今分別參訪「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」。賴清德表示，面對疫情侵襲，台灣一定要走出自己的路；期盼能夠打造疫苗的護國神山。

他強調，目前政府採取具體行動支持國內公司，包括給予EUA（Emergency Use Authorization「緊急使用授權」）、研發階段給予補助，以及對國際及國內預採購，讓國內疫苗廠可以放心進行研發、生產。

賴清德參訪時，分別聽取國光生物科技公司現況簡報、高端疫苗生物製劑公司「MVC-COV1901疫苗研發現況及生產排程」，以及聯亞生技公司「UB-612疫苗開發概況及產能規劃」簡報，了解各該公司疫苗研發及製造進度。

賴清德在今日參訪行程致詞時表示，今天是大年初六，春節後第一天上班，他用行動來支持台灣疫苗的研發及製造，更傳達蔡英文總統對大家的支持，祝賀大家新的一年都能夠平安順利。

他說，台灣在國際上時常受到中國的打壓，處境非常艱難，甚至於攸關生命的疫苗，也聽聞受到外力的干預；這些對台灣來說有個反思，就是一定要走出自己的路，站在國家戰略上，這也是必須要走的一條路。因此，蔡總統在面對疫情的時候，政府是超前部署，一面防疫，一面拚經濟。

他指出，台灣的防疫工作相對其他國家是比較成功的，這都是大家共同努力的結果，下一個階段則在疫苗上見真章。

他說，目前政府採取國際採購和國內研發並重，政府採取具體行動支持國內疫苗公司，第一是給予EUA，第二是研發階段給予補助，第三是對國際及國內預採購，讓國內疫苗廠可以放心進行研發、生產。

賴清德說，以國家戰略的方向來看，台灣需要有國內的疫苗廠商，除了對生物科技產業有所幫助，更希望有一座疫苗的護國神山。

他也強調，政府對國內疫苗的生產及研發非常支持，台灣ICT產業高度發展，並走向精準醫療，生物科技產業的技術在新興市場上也名列前茅；因此，ICT產業、生物科技產業及醫療專業產業的力量加總起來，將可為台灣的未來帶來非常好的機會。

包括國光生物科技股份有限公司董事長詹啟賢、高端疫苗生物製劑股份有限公司總經理陳燦堅、聯亞生技開發股份有限公司董事長王長怡、聯亞藥業股份有限公司董事長陳啟祥等，分別出席這項活動。

(中時 )