台中新建案搶搭春節長假的賞屋潮，不僅接待中心提前開門迎客，同時規劃應景活動炒熱案場買氣。其中，總太地產北屯區百億造鎮大案「心之所向」，年初三接待中心開門迎賓後，果然磁吸大批粉絲搶先預約賞屋；遠雄建設上半年將於海線推出百億造鎮大案「遠雄之星9」，春節連假舉辦新春活動，吸引近300組親子客熱烈參與。

總太地產董事長翁毓羚表示，總太地產多年來在北屯區大十期打造「心生活美學聚落」，包括一期「總太2020」、二期「總太聚作」，總戶數合計1,870戶、總銷130億元，均於開案1年內完銷；最新的三、四期「心之所向」預售新案，開發面積廣達1.1萬坪，產品規劃23～39坪，總戶數共1,834戶，每坪售價2字頭起，總銷148億元，預計329檔期正式登場。

此外，台中海線造鎮大案「遠雄之星」系列，大年初二提早開工，遠雄建設發揮巧思、將接待中心打造成「北歐童話村」，並規劃濃濃北歐風的迎春活動，包括暢遊北歐童話森林、逛市集、拍美照及創意手作活動，春節4天連假預估吸引近300組親子客熱烈參與。

遠雄建設多年來在台中海線造鎮已見豐碩成果。截至最近一期「遠雄之星8」，累計至今已賣出2,600戶；緊接著總銷137億元的「遠雄之星9」，預計今年上半年進場，備受市場矚目。

坤悅開發於台中南區國圖館特區推出新案「坤悅君匯」，廣達千坪的基地面積，規劃打造20樓雙塔式地標建築，規劃2～3房、25～37坪產品，主打不二價銷售，每坪售價30.8萬至38.8萬元，總銷28億元。大年初三接待中心開工以來，每日來客數逾10組，市場反應不俗。

此外，總太集團旗下的陞霖地產，在太平區新光段推出首案「陞霖太美」，年初四開工至今，估計吸引近30組客戶賞屋，現場也推出限量精裝修購屋方案，目前銷售率已逾9成5，可望於第一季順利完銷。

(工商 )