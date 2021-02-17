台灣採購新冠肺炎疫苗有重大進展，傳出我透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，最快下周將從德國法蘭克福空運來台，由華航負責運送。中央流行疫情指揮中心未證實這項消息；華航回應，經內部查證，無接獲相關訊息。

指揮中心日前宣布疫苗取得進度，其中透過世界衛生組織（WHO）轄下的COVAX機制，已獲配20萬劑AZ疫苗，但什麼時候來台，指揮中心三緘其口，就怕「疫苗還沒上飛機前，橫生變數」。

根據《蘋果新聞網》報導，華航已接獲一筆疫苗貨運訂單，最快本月底最慢3月初，將自法蘭克福把疫苗運回台灣；外界研判，從德國來的疫苗，應該是WHO調度之下的AZ疫苗。

《中時新聞網》報導，指揮中心指揮官陳時中表示，AZ疫苗由韓國廠生產，我方已取得韓廠完整資料，正著手進行審查，指揮中心將盡快完成審查程序，讓疫苗取得緊急使用授權，「力求飛機一落地，疫苗就可施打」。

指揮中心規劃購買3000萬劑新冠疫苗，其中三分之一來自國內藥廠，剩下的都來自海外，首批疫苗將用在第一線醫護人員身上。陳時中樂觀期待，「明年春節國人就可以出國旅遊了」。

至於被點名擔當此重責大任的華航，儘管先前拍胸保證低溫冷鏈設備沒有問題，不過一被問到關鍵時程，相關人士均不願證實，僅重申已做好準備，政府若有運送需求，隨時配合。

(中時新聞網)