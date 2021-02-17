「新之子」田中將大旅美效力紐約洋基隊7年，今年球季回歸日職老東家樂天金鷲隊的懷抱，樂天雖然開出日職史上最高的9億日圓年薪給田中，但在經濟學家宮本勝浩眼中一點都不貴；並且認為田中將為宮城縣和周邊地區帶來57.2億日圓的經濟效益。換句話說，樂天的投資相當划算。

宮本勝浩專精於各種經濟效益的分析，目前雖已退休，仍擁有榮譽教授頭銜，在學術界備受肯定。他指出，以田中回歸後的1年來試算，將可為東北地區包括宮城縣（樂天主場在縣內的仙台市）帶來57億1697萬日圓的經濟效益。如果因新冠肺炎疫情的影響，每場比賽只開放一半觀眾席，則將減至39億9960萬日圓，仍是其年薪的4.44倍左右，怎麼算都是一筆穩賺不賠的投資。

宮本勝浩進一步解釋，這些錢並不會全部進入樂天球團的口袋，而是整個地區的總收入，也就是受惠的機構、商家，甚至個人相當多。也因此，宮本勝浩很肯定田中將大回歸樂天，這對於老東家所在的東北地區幫助很大。

此外，之前也有日本媒體曾經報導，即使田中將大連一球都還未投，已為樂天隊帶來大約2億日圓的收入；至於是不是真的有這麼神？就等球季開打後來印證了。

(中時 )