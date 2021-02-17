華航集團1月份合併營收90.30億元，年減38.86％。其中貨運收入76.18億元，月減15.36％，年增142.62％，主因為時值傳統旺季，海運艙位持續擁擠，帶動海轉空貨源，往歐美雙向需求強勁，運價維持高檔。由於市場增加疫苗與車用晶片運輸，預期航空貨運後續需求能見度高。

華航1月客運收入7.69億元，較前月增加25.21％；較去年同期減少98.38億元，減幅92.75％，主因為受新冠肺炎疫情影響，致使整體客運收入較去年同期減少。

公司說明，由於歐洲、北美多個海運港口塞港，不少急單轉往空運，估計2021年貨運市場仍將受惠於市場艙位縮減，加上半導體、5G、電動車、防疫物資等對航空貨運的需求居高不下，持續暢旺。

另因近期全球車用晶片短缺，主要汽車生產國政府紛紛向台灣求援，半導體出貨係以空運為主；加上未來疫苗量產後恐造成艙位排擠效應，預期航空貨運需求能見度高，運價亦將因應市場動態調整。

(工商 )