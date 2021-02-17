在新產能開出帶動下，晶技（3042）繼1月營收創下歷史新高後，1月自結稅前獲利高達2.63億元、同樣創歷史新高，比上個月稅前獲利成長54.1％，更比去年同期大增242％，稅前EPS為0.85元。

晶技預計第一季將增加15％產能，並且從1月起新產能陸續開出，而且1月適逢農曆年前，不僅手機、WiFi客戶有拉貨需求，筆電客戶也加入年前備貨潮，在產能增加、訂單上升下，晶技1月營收以12.02億元創歷史新高後，1月自結獲利也以2.63億元創歷史新高。

在5G智慧型手機、WiFi轉向WiFi-6發展，加上筆電需求量持續上升，去年底晶技的訂單能見度就已經長達半年，訂單已經看得見第二季底，加上晶技農曆年工廠都不休息，也讓農曆年假因素對晶技2月與第一季營運的干擾降到最低，都讓市場樂觀預期，晶技第一季營收有機會上看30億元，比去年同期大增近4成，獲利也有機會在營收大幅成長與經濟規模帶動下，而比去年同期明顯增加。

(工商 )