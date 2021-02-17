駕駛才讚「勞斯萊斯很貴要閃」 下秒撞上車尾行車紀錄器噴飛（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

國道一號北上北斗路段昨（16）日發生8車連環撞，眼尖民眾從車禍照片中認出遭夾撞的竟是豪車萊斯萊斯魅影，直呼肇事車主將變「負二代」。今追撞豪車的車輛行車紀錄器曝光，還可聽到駕駛驚呼遇見豪車，才說完要「閃遠一點」，就直接大力撞上勞斯萊斯的車尾，甚至行車紀錄器也受撞擊噴離原位置。

透過後車的監視器畫面可見，男駕駛行駛在內側車道，過程中瞥見勞斯萊斯駛在右側車道，興奮的說了一句，「很貴的車欸」，一旁的女乘客則激動的狂喊，「超他！超他！」而勞斯萊斯突然切入內側車道行駛在駕駛前方。

男駕駛則因勞斯萊斯突然的切換車道，嚇得大喊，「閃遠一點啦，X你娘」，沒想到話才剛說完，就直接狠狠撞上勞斯萊斯的車尾，行車紀錄器也因受撞擊，鏡頭被震飛，車內的尖叫聲四起，畫面最後停格在一片藍天。

行車紀錄器畫面曝光後，又再度掀起網友討論，直呼，「真的是X你娘了」、「寧可撞旁邊的貨車，割點肉就好」、「直接宣布破產，找個空地種菜好了」：也有網友認為勞斯萊斯在切換車道時，並沒有與前車保持距離，甚至還突然急煞害後面追撞。另外，還有網友斷言，就算勞斯萊斯肇事責任較大，但因豪車維修費用相當可觀，怎麼計算都還是要支付巨額賠款。

(中時新聞網)