據了解，這間位在南機場夜市的黑白切，口碑相當不錯，不但價位多介於20元-30元不等，還24小時營業，是熟客的佛心店家。（翻攝臉書：路上觀察學院）

許多餐飲業會訂定「最低消費」的規則防止有顧客來了卻不消費的情形，一般來說，會設低消的店家餐點定價偏高，還會額外收取10％服務費。不過有民眾指出，這間台北市的傳統小吃店竟然也有低消，讓他驚呼是「天龍國的奇蹟」。對此，熟客卻力挺店家，原來這是一間在地十幾年的高人氣老店，價格是出名的佛心。

原PO近日光顧台北市南機場夜市時，卻在一間小吃店牆壁上看到「本店禁帶外食」及「每人低消20元」公告。隨後在臉書社團「路上觀察學院」上發文說，「沒有看錯！低消20元台幣！」對此感到相當震驚。原PO表示，一般看到咖啡廳低消要150-200元台幣，但沒想到小吃店也有低消，直呼「在天龍國，低消20元堪稱奇蹟！」

貼文一出，馬上就有網友說，「這種小吃店還要低消，我好像是第一次看到」、「路邊攤陽春麵店還規定要低消還真是奇蹟」、「一般小吃店根本沒低消」。不太能接受小吃店也要低消。

不過，另一部分網友則強調，「設低消背後一定原因！真心覺得沒問題。」推測店家當初會訂定低消的原因多半跟太多共食客有關。網友表示，「那兩張公告可以推測是，2人一起去吃，只有1人點餐，另一人帶外食吃完還把垃圾丟在店裡」、「這麼便宜的小店禁不起跟著朋友來吃飯佔位的人」。

據了解，這間位在南機場夜市的黑白切，口碑相當不錯，不但價位多介於20元-30元不等，還24小時營業，是佛心店家。熟客指出，店家會設立低消20元是因為從路口搬到店面，環境改善後，有一陣子很多一家子來消費，進來吃卻只點碗乾麵，「他低消的意思就是進來的人都點碗麵來吃」。

(中時新聞網)