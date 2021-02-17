北市環南中市場於17日清晨6點，傳出一起消防泡沫噴灑的意外，起因疑似是水閥墊片受損，導致消防泡沫噴湧而出，將整個停車場覆蓋，由於今天為開市的重要日子，不少現場攤商已提前擺放好商品，事發當下為避免開市受影響，攤商們趕緊把蔬菜墊高、並移走車輛，市場處也緊急派員搶修，幸好市場於上午8點半順利恢復運作。

據了解，環南市場去年12月18日夜間曾發生消防泡沫手動啟動裝置遭人為啟動的事件，當時導致該區域17個攤位遭撒滿白沫，而時隔3個月左右，攤商們又再度碰上消防泡沫之亂，讓攤商及環南自治會長紛紛搖頭大嘆無奈，更有菜商大喊「又來了！第二次了！」。

產發局指出，這次消防泡沫影響範圍約20格停車格及梯廳，幸好無攤位受損，現在於上午8點半完成清潔市場準時恢復運作，但對於消防泡沫外溢原因，產發局初判認為，應是地下一樓泡沫主送水管止水閥、減壓閥墊圈之間滲漏，已緊急調派施工單位協助修繕。

現場有劉姓攤商指出，還好自己有即時將商品、蔬菜挪開，才沒有被噴到，要是再晚一步，可能損失就會相當慘重；有王姓攤商回憶起兩次泡沫之災，形容說，第一次如同聖誕節的瞞天白雪，但這次卻感覺像是雪崩，還好沒人傷亡，不然就會把市場開市的好日子，給蒙上一層陰影。

(中時 )