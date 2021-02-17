行政院推動組織改造，據行政院秘書長李孟諺表示，國立故宮博物院改隸於文化部的計畫，幾乎已成定局。針對故宮納入文化部的後續規劃，文化部回應，文化部將持續配合行政院決策方向做相關調整。
事實上，自去年11月以來，改隸傳言便鬧得沸沸揚揚，更曾一度傳出將改名為「華夏文物博物館」。本為二級機構的故宮，若改隸為文化部，也將轉為三級機關，茲事體大，引發外界議論。立委黃國書也曾指出，若故宮真要納入文化部，文化部需有積極作為，應提前進行相關規劃。
(中時 )
行政院推動組織改造，據行政院秘書長李孟諺表示，國立故宮博物院改隸於文化部的計畫，幾乎已成定局。針對故宮納入文化部的後續規劃，文化部回應，文化部將持續配合行政院決策方向做相關調整。
事實上，自去年11月以來，改隸傳言便鬧得沸沸揚揚，更曾一度傳出將改名為「華夏文物博物館」。本為二級機構的故宮，若改隸為文化部，也將轉為三級機關，茲事體大，引發外界議論。立委黃國書也曾指出，若故宮真要納入文化部，文化部需有積極作為，應提前進行相關規劃。
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