新冠肺炎疫情席捲全球，連長壽漫畫《島耕作》系列主人翁，都無法逃過染疫風險！在2月10日發售的漫畫雜誌《Morning》最新一話中，島耕作吃下辣味咖哩，卻出現無法感受味覺的症狀，引起讀者熱議，猜測漫畫中已73歲高齡的島耕作，是否也罹患新冠肺炎，若島耕作因病死亡，可能還因此迎來完結篇。

《島耕作》系列自1983年開始連載，故事從年輕上班族島耕作任職為電器公司課長開始，本以為能迎來光明前途，卻陸續面臨部門派系鬥爭、爭權角力等職場黑暗面，廣獲讀者共鳴。連載近40年來，島耕作從課長逐漸爬升，還成為公司會長(董事長)，退休後成公司顧問。全系列故事如領讀者走一回職涯人生。

有趣的是，因島耕作和漫畫家弘兼憲史是同年同月同日生，也都曾任職於電器公司，讓不少人將主角視為弘兼憲史化身。弘兼憲史曾於2010年訪台時透露，其實這位主角靈感源自一位前同事，「他的個性爽朗，做事有原則，我只要一開筆，他的樣子就會自己跑出來。」

弘兼憲史畢業於早稻田大學法律系，1974年正式出道為漫畫家，作品往往反映社會真實時下環境。如《島耕作》系列最初便是以日本泡沫經濟時期為背景，其他作品如《政治最前線》，也是以日本政界為題。如今故事體現世界疫情變化，許多忠實讀者並不感到意外。

多次訪台的弘兼憲史，曾來台觀摩立法院取材，描繪《島耕作》台灣篇，2018年時，他也談及《島耕作》劇情走向，「在日本也有人當會長當到100歲，所以我或許會畫到自己不能畫為止。未來如果我生病住院、出院，或許也會畫『住院島耕作』、『出院島耕作』。」

(中時 )