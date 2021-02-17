疫情好傷 德國名目薪資2007年來首見萎縮 21:002021/02/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局17日公布，去年名目薪資減少0.6％，是自2007年有此數據以來首見萎縮；而經通膨調整後的實質薪資下滑1％，也是自2013年以來首度萎縮。德國名目薪資10多年來首次不增反減，顯見新冠疫情對薪資的衝擊，遠比2007/08年金融危機來得嚴重。 小七聯手德國梵洛克精品 推故宮之美精品口罩 博物館變演奏廳 音樂穿梭時空 (工商 ) #薪資 #德國 #萎縮 #名目 #首見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》礦業股、銀行股領軍 歐股守在近一年高點 09:442021/02/17 財經 57年傳奇品牌落地中國，長安福特投產 Mustang Mach-E 純電 SUV 17:012021/02/17 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》2020韓國內PC出貨量 8年來首增逾500萬台 16:322021/02/17 財經 中時專欄：丁學文》電動車浪潮的台灣機會 18:342021/02/17 名家 《國際經濟》德國二月經濟信心遠優於預期 歐元區Q4 GDP季減0.6％ 10:182021/02/17 財經 疫情下 台灣成音樂新藍海 18:032021/02/17 生活 500萬劑BNT疫苗簽約前喊卡 陳時中首曝破局關鍵 09:352021/02/17 生活 金門航空站春運圓滿結束 不見往年萬人搶票熱況 16:522021/02/17 生活 小米衝刺物聯網 2021瞄準全屋智慧 04:102021/02/17 全球財經 若清明節後疫情未見緩和 金門考慮再發放振興券 15:312021/02/17 寶島 寰宇管見：周陽山》西洋象棋與中國圍棋 18:282021/02/17 名家 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 開工日拚發財 大樂透1.2億頭獎、春節大紅包獎號出爐 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 外資認錯了 金牛年開門被軋爆 爆3關鍵還有戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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