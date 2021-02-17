德國統計局17日公布，去年名目薪資減少0.6％，是自2007年有此數據以來首見萎縮；而經通膨調整後的實質薪資下滑1％，也是自2013年以來首度萎縮。德國名目薪資10多年來首次不增反減，顯見新冠疫情對薪資的衝擊，遠比2007/08年金融危機來得嚴重。

(工商 )