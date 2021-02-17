全球經濟可望從新冠疫情危機的低潮中復甦，加上美國擴大財政刺激，通膨預料會加速升溫，全球主要國家公債殖利率在美債帶頭下劇幅走揚，美元因此受到推升，兌日圓觸及5個月高點。

日圓對美國公債殖利率向來敏感，在17日亞洲盤，美元曾觸抵兌106.225日圓，是自去年9月以來新高。

周三兌其他6種主要貨幣的美元指數，從周二的3周低點90.117竄升收在90.739。

美元係受到美債殖利率飆高的推升。新冠疫苗研發大有斬獲，經濟數據也令人振奮，促使投資人開始聚焦通膨之下，美國10年期公債殖利率飆升達1.333％，來到1年高點，上周結束時尚在1.2％，逐漸逼近疫情前的水位。

荷蘭國際集團（ING）G10外匯策略師皮索萊（Francesco Pesole）指出：「美國公債遭到拋售，成了當前驅動外匯市場的主力，美元兌日圓勢必獲得支撐，商品貨幣也淪為美元走強下的最大受災戶。」

作為歐元區基準的德國10年期公債殖利率，在周三早盤升抵-0.331％，為去年6月來最高點，德債殖利率曲線也因此處在去年3月來最陡峭水平。

英國國家統計局周三公布，1月消費者物價指數（CPI）年升0.7％超乎預期，英國10年期公債殖利率隨之走高，上升4個基點來到0.612％。

貝倫貝格銀行首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）表示，已開發世界長達40年的通膨低迷趨勢將出現反轉，主要是若干周期性及長期結構性因素顯示，基本通膨率會在往後幾年走揚。

施密丁提到，通膨升溫之故，未來2年央行不大可能採取進一步行動，但目前的利率至少會維持到就業市場明顯修復為止。

然而待疫情過後，已開發世界將逐漸回復到雷曼兄弟破產前的常態，也就是通膨率偏高、人均GDP及生產力加速成長、央行利率和債券殖利率揚升。

(工商 )