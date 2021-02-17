漫畫家吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》，自動畫開播以來，迅速成為當紅作品，甚至曾打敗蟬聯日本年度暢銷漫畫冠軍11年的《航海王One Piece》，成為最賣座漫畫。故事以日本大正時代為背景，描述人與鬼對抗的世界。日本歷史學家小和田哲男更從中細探日本史，剖析主角真實職業、柱為何有9名等世界觀外，也指出「鬼」其實原型是一群不被社會接納的邊緣人。

在小和田哲男所著的《鬼滅的日本史》中，他從日本文獻解析，最早可從8世紀的《出雲國風土記》，首次看到鬼的記述，且特性便是會殺人食人。與《鬼滅之刃》中的鬼相符。初期，人類懼怕這些恐怖鬼怪，但漸漸地，社會便出現如鬼殺隊般重要的人物，如陰陽師、武士等，皆能以殺鬼作為彰顯力量的試金石。

小和田哲男於書中指出，《鬼滅之刃》中出現的鬼原本都是人，但多為體弱多病、罪犯、遊女等立場遭社會歧視的人，試圖以鬼的力量報復社會，或爭取生為人時為能得到的種種。日本平安時代後期，社會也會將邊緣人視為鬼，如不臣服朝廷的人被稱為「土蜘蛛」，浮世繪中更以妖怪模樣呈現。

《鬼滅之刃》自2016年開始於日本《週刊少年Jump》連載，為現年31歲的吾峠呼世晴首部連載作品。描述少年炭治郎因妹妹禰豆子被鬼化，決議尋找將其變回人的方法，因此踏上殺鬼冒險之路。因動畫畫面優美、動作流暢，連帶帶動漫畫銷量，至今已銷售破1億冊。

對應全球正苦於新冠肺炎疫情之際，《鬼滅之刃》爆紅現象，也讓小和田哲男於書中認為，鬼殺隊對於強力的鬼，甘願負傷，甚至犧牲性命，依然英勇面對的態度，讓恐懼於新冠肺炎病毒的人們，對鬼殺隊產生強烈的共鳴與支持，才是《鬼滅之刃》轟動的重要因素。

(中時 )