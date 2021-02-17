中央氣象局表示，熱帶性低氣壓(TD01)有機會在今夜或明(18)日發展為今年首颱「杜鵑」，預計下周二(23)中層水氣輸送到台灣附近。(氣象局提供)

昨(16)日位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今(17)日上午8時正式升格為熱帶性低氣壓(TD01)，中央氣象局表示，該低氣壓有機會在今夜或明(18)日發展為今年首颱「杜鵑」，預計下周二(23)中層水氣輸送到台灣附近，不過對台灣無直接影響。

根據氣象局資料指出，17日14時的中心位置在北緯7.0度，東經 133.5度，以每小時6公里速度向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象預報員林定宜指出，目前該熱帶性低氣壓仍位在菲律賓東方海面附近，最快明天之前就有機會發展成今年第一號颱風「杜鵑」，未來路徑以通過菲律賓南方群島為主，下周一(22)、下周二將進入南海，屆時中高層水氣可能會輸送到台灣附近，中南部山區將可能有零星短暫雨機率，東半部也有局部短暫雨機率。

氣象局針對8縣市發布低溫特報，、今(17日)下午至明(18日)上午低溫區域有：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（氣象局提供）

林定宜提醒，目前正在影響台灣的強烈大陸冷氣團還是民眾首先要關注重點。今晚明晨苗栗以北到宜蘭都有10度以下低溫，隨著今晚水氣減少轉為乾冷，輻射冷卻效應會更加顯著。北部深夜清晨低溫僅9-11度，其他地區約13-15度，北部、東半部白天高溫17-19度，中南部23-24度。

周五(19)日清晨將是該冷氣團影響最明顯的時候，高雄以北、宜蘭、花蓮夜晚清晨也都有機會下探10度以下，白天冷氣團減弱，氣溫將逐步回升。

(中視)