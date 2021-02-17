雲林西螺1名男子，13日開著百萬名車，輾死路邊流浪犬小黑後竟視若無睹，還說「畜生而已」，此舉遭大批網友怒批冷血，事後也肉搜出本人，事隔1日，男子親自到小黑靈堂下跪道歉，表示願意面對所有法律責任，當時傳出男子已遭公司開除，現在卻被爆料，公司根本就是老婆的。

被大批網友撻伐的男子，扛不住壓力，終於前往靈堂向小黑道歉，「講他畜生，我自己就是畜生」，而小黑也總算闔眼。男子道歉過程，由浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎，第一時間處理，並於14日深夜PO出男子下跪影片，影片中男子說，「小黑，對不起，我的身教帶壞了小孩，我希望可以你可以跟著菩薩好好走，讓我有補償你們的機會，再把我這父親的角色扮演好，不要讓小孩抬不起頭」。

當時邵柏虎曾在臉書表示，男子行為已經嚴重影響任職公司，對方通知男子「不用來上班了」，不過，臉書社團「動物救援」創作者爆料，由於持續追蹤撞死小黑後續發展，發現男子家中就是自己開公司，負責人是登記男子老婆的名子，怒嗆「請你不要在欺騙我們愛狗人士了」。

創作者不滿表示「要怎麼開除你」？透露是男子身邊朋友看不下去，「向我們說出你的公司地點」，且在男子自己還沒公布被公司開除前，「動物救援」就前往該公司地點進行確認，要男子「拜託不要再騙了」，文末也強調，一切都是經過確認才發文。

(中時新聞網)