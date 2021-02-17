全球主要股市2月最具漲相莫過於大中華股市，投信統計資料顯示，歷年2月全球主要股市平均表現前五名為深圳綜合5.76％、台灣櫃買指數3.19％、上海綜合2.81％、俄羅斯2.77％、巴西1.34％、台灣1.06％。整體來看以新興市場的大中華股市表現最佳。

投信法人表示，農曆年假長假後，市場將恢復熱絡交易，大陸經濟持續復甦，資金不斷挹注，大陸股市後市長期看佳，建議投資人可長期投資大中華基金。

統計投信發行的90檔大中華基金近一周績效表現來看，漲幅超過5％以上的有群益華夏盛世、宏利精選中華、復華華人世紀、台新中國精選中小、保德信中國品牌、匯豐中國動力、安本標準兩岸價值、復華大中華中小策略等共9檔基金，這些強勢大中華基金值得投資人多留意相關投資契機。

群益投信表示，2005年以來的16年內，上海綜合指數農曆春節後的表現不俗，後5日、10日、20日平均上漲幅度1.24％、1.7％、2.49％，上漲機率近八成。農曆年後陸股表現不容小覷，加上大陸股市北上資金持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，1月流入436.69億人民幣，顯示出市場熱絡氣氛，法人資金卡位明顯。此外，由於大陸融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪將推升陸股漲勢，投資人可留意大中華基金投資契機。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，長期看好確定性高的科技和消費產業，將是大陸未來發展的兩大主軸。

投資產業上，電動智能汽車為關注焦點，目前大陸自動駕駛正處於L2向L3級別轉化階段，預計2025年L2.5級別自動駕駛車輛滲透率為50％，2030年L2.5和L4級別自動駕駛汽車滲透率分別將達70％和18％。今年1月20日自動駕駛公司Cruise和大股東通用汽車表示將與微軟合作，加速無人駕駛汽車商業化。

美股萬億市值俱樂部的四位成員蘋果、微軟、亞馬遜和Google母公司Alphabet都已在自動駕駛領域有所佈局。特斯拉也在大陸官網宣佈，特斯拉大陸Model Y長續航版下調14.81萬人民幣，起售價33.99萬人民幣，Model Y Performance高性能版下調16.51萬人民幣，起售價36.99萬人民幣。降價將有利銷售量的上升，銷售量上升有利特斯拉自動駕駛的數據蒐集，軟體升級改造。

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