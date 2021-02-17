國民黨主席將在7月改選，牽動2022縣市長人選提名，而目前可能參選的「戰國七雄」，除將選連任的黨主席江啟臣，已表態的中廣董事長趙少康外，前高雄市長韓國瑜，前黨主席洪秀柱也被外界點名是可能人選，而農曆春節期間，誰的討論聲量最高？輿情民調網站統計後發現，趙少康聲量僅次於前總統馬英九。此外，國民黨也是春節期間討論度最高的政黨。

前扁辦主任陳淞山日前投書媒體直言，趙少康參選後，國民黨尚未表態的前新北市長朱立倫，面臨連任挑戰的現任黨主席江啟臣，國民黨恐出現「三足頂立」。

國民黨可能參選黨主席的「戰國七雄」人選。(圖/中天新聞畫面)

除江啟臣、趙少康、韓國瑜外，前黨主席洪秀柱，也被黨內人士點名有可能參選黨主席，但該消息已遭洪辦否認。國民黨智庫副董事長連勝文日前則回應，若依黨章規定，透過公平、公正、公開的程序，應該是會很好，他樂觀其成。

有媒體人分析，趙是否參選主席，將牽動前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、甚至韓是否參選主席。至於是否有人為使趙能參選，而主動運作改細則？將是主席選舉中，各路人馬縱橫捭闔極重要的觀察指標。

「聲量看政治」臉書粉專16日分析輿情統計網站「新文易數」數據直言，春節期間藍營有聲量的人物的部分順序，按高低排列最高為馬英九。再來是趙少康、韓國瑜、江啟臣、侯友宜、朱立倫、蔣萬安。「聲量看政治」分析也發現，在辛丑年農曆春節的總聲量，國民黨大體仍為所有政黨之冠。

根據分析，中國國民黨 KMT在辛丑年農曆春節的總聲量大體仍為所有政黨之冠，這段期間的議題有： 圖片資料來源：https://tag.analysis.tw/tag/國民黨/fb/ 1.罷免 2.中國疫苗 3.黨主席選舉 4.2024年總統大選 5.2022台北市長選舉 而春節期間藍營有聲量的人物的部分順序為： 1.馬英九 2.趙少康 3.韓國瑜 4.江啟臣 5.侯友宜 6.朱立倫 7.蔣萬安 由聲量看政治發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)