國民黨今晚舉辦大陸台商新春聯誼餐會，黨主席江啟臣偕同祕書長李乾龍、副秘書長黃奎博以及黨務主管出席，共同祝賀大陸台商、黨代表牛年行大運。江表示，因為全球疫情尚未平息，許多台商朋友和台胞都是經歷了一年的辛勞後，還克服萬難返台過年，表達感佩之意，並呼籲兩岸恢復正常交流。

江啟臣致詞時指出，新冠疫情的確對兩岸交流造成諸多不便，但更讓人難過的事情，還是來自於政府的歧視。包括當初註記留置武漢的台灣民眾，以及在開放不分國籍商務人士來台簡便措施時，卻排除大陸台商。因此，他上任以來的首要關切和工作重心之一，就是要盡力協助往返兩岸的台商與台灣民眾爭取應有的權益。

江啟臣強調，雖然去年在國民黨和社會各界的大聲呼籲和積極行動之下，政府最後讓小明回台與家人團聚，但是，關於擴大兩岸客運航點的建議，以及啟動台商台胞返台春節包機的呼籲，行政立法一把抓的民進黨政府卻不予理會。

回首近一年來的努力，江啟臣感性地說，還好國民黨在兩岸高度對立的氣氛下沒有退卻，在保障來往兩岸的台灣人民方面，也從不懈怠；但也正因為感受到改善兩岸關係的急迫性，以及有必要建構一個兩岸都可以接受的交流基礎和政治論述，才會在去年全代會主張以「基於中華民國憲法的九二共識」延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。

江啟臣指出，很遺憾的是，過去5年，民進黨政府不接受九二共識，但也找不出新的共識，讓兩岸陷入停滯，甚至對立。他強調，國民黨強烈主張，台海應該要和平穩定，兩岸應該要共創繁榮、和平相處，但這必須有賴兩岸執政當局拿出智慧。

他表示，兩岸不管是什麼共識，都必須要能解決兩岸人民交流所產生的問題。能讓兩岸和平、讓兩岸交流產生的問題能獲得解決，才是對台灣人民、對兩岸人民最好的共識。

江啟臣呼籲台商朋友秉持過去支持兩岸和平的主張，繼續努力，並感謝所有台商朋友過去以來對國民黨的支持與愛護，即便國民黨在野，仍不離不棄，同時期許明年此時能夠與今年未能返台的朋友一起在台灣團聚、把酒言歡。現場嘉賓也紛紛舉杯、熱烈回應，展現對兩岸交流的關心與對國民黨的支持。

(中時 )