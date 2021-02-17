假投資詐騙囂張上YT平台打廣告，讓不知情民眾踏入騙局遭詐。（警方提供）

劉姓女子在YT看到詐團廣告，加入私LINE後開始被假投資詐騙。（警方提供）

彰化30歲劉姓小資女，在YouTube看到標榜能帶人投資賺大錢的廣告，她心動加入廣告頁面的LINE帳號，並註冊財務顧問網站帳號，最後一名暱稱「媽祖婆」的LINE帳號指導她下注投資。劉女前後匯款38萬元投資，帳面顯示獲利300多萬，豈料最後操作愈來愈難，帳面顯示獲利所剩無幾，也被對方帳號封鎖、網站關閉，才驚覺遭假投資詐騙。

「我以為詐騙應該不至於囂張到猛打廣告！」劉女報案稱，日前她在YouTube看到一則標榜能帶人投資賺大錢的廣告，由於影片看起來只要投注小額費用就能賺大錢，好奇加入廣告網頁的LINE，一名暱稱「夢想捕手TheDreamCatcher」帳號指示她註冊財務顧問網站，稱投資最低只需要1000元，劉認為費用不高，可嘗試看看，就轉帳到對方指定的帳戶。

接著她又被指示加入另個LINE群組，裡頭是滿滿的投資訊息，看得眼花撩亂。她告訴警方，每則投資訊息都讓人心動，賺錢彷彿變成好簡單的事。接著群組內暱稱「媽祖婆」帳號表示，有代操投資活動可賺錢，劉便再次加入其人LINE 詳談投資狀況。

對方表示會提供期號，要求下注大或小，起初她依對方講的下注都會贏，後來見獵心喜、貪念上身，投資愈來愈大，總共匯款38萬元後，系統顯示已賺到300多萬元。不料，後來操作速度加快、複雜，劉女開始跟不上對方指示的腳步，所賺的金額越來越少，對方還指責是她操作有誤，造成數據大亂。

直到系統顯示只剩幾千元時，劉女想提領這僅存的錢時，發現網站突然關閉，且被所有相關的LINE封鎖，這才終於認清，一切都是騙局。

刑事局預防科指出，假投資詐騙大多透過臉書、IG、LINE群組招募，近期更發現歹徒拍攝短影片，置入於YouTube廣告內，利用影音效果，加深民眾投資慾望，這些內容都以「買空賣空」或「穩賺不賠」的詐騙口號，保證投資者每週可以固定獲利，實際都是詐騙集團的圈套。

(中時 )