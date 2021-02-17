散裝船運隨商品多頭行情上演景氣循環大反彈，加上今年市場新增船噸僅約1.5％，需求估增4.5％，有較多船在現貨市場的慧洋、裕民、光明海運等業績估計也將大反彈，其他船公司船隻以長約為主，四季都有船隻換約，業績也將拉高。

慧洋船隊多達136艘，其中海岬型3艘是簽15年長約，巴拿馬型有28艘，超輕便型有27艘，輕便型32艘，整個船隊中近40艘在現貨市場，每季也都有10餘艘船換約，且長約有部分與BDI指數連動，以今年運價走勢，營收獲利將大幅增長。

裕民有16艘海岬型船，11艘巴拿馬型船，6艘輕便型船，七成船隻在現貨市場，今年運價升幅高，營收獲利都將大幅拉高。

陽明旗下的光明有2艘海岬型船，9艘巴拿馬型船，4艘超輕便型船，有四成船隻在現貨市場，以目前運價，兩艘長租船都已經達到兩平，長租的海岬型船4月有1艘到期，另1艘估計上半年就可有機會達到兩平，其餘自有船都有獲利，全年業績看好。

台航有6艘巴拿馬型船，9艘超輕便型船，船隻都簽署長約，本月8日迎來今年第一艘8.4萬噸生力軍「臺德輪」，該船已簽有3年長約，採取半浮動式運價，毛利率逾三成，年內還有4艘新船會陸續交船，將為台航帶來豐厚獲利。

今年秋季美國穀物登場後，中國大陸將履行提高採購量協議，加上各國後疫情時代振興經濟措施陸續推出，如無特殊意外因素，今年散裝船運後市相當看好。

(工商 )