散裝船公司指出，元月南美穀物登場後，大西洋地區穀物運輸需求熱絡，巴拿馬型船運價一路走高，17日現貨市場平均日租22,695美元，已是成本價1萬美元倍數多，價創2010年以來新高，超輕便型與輕便型船運價皆走高，春節期間因交易清淡而走低的海岬型船，現貨市場運價也明顯走高，期貨漲幅更高，牛年淡季超旺，牛氣沖天。

第一季原本是散裝船運淡季，今年疫苗問世後全球經濟估計優於去年，補貨行情呈現，大宗物資需求拉高，黃豆、玉米、小麥、煤炭、鐵礦砂等價格都上揚，貿易商加緊補庫存，春節期間大陸市場處於暫停狀態，但是南美運往非洲與歐洲穀物非常熱絡，16日巴拿馬型船3月期貨漲至22,750美元，單日上漲4,725美元，漲幅26.21％，一飛沖天，海岬型3月期貨單日上漲4,550美元，漲到16,500美元，比成本價高出1,500美元。

17日波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）來到1,756點，單日上漲17.46％，而去年同日僅有434點，呈現四倍多上揚，商船經紀商Simpson Spence Young（SSY）分析師指出，美國農業部（USDA）已上修其對2021年中國玉米進口預期，更高的目標將進一步支撐2021年對中型散裝船的需求。美國農業部目前預測，2020年10月至2021年9月中國玉米進口量將創下約2,400萬噸的新紀錄，比前12個月多1,640萬噸。

大宗貨價格高漲與港口壅塞在今年的市場中也發揮關鍵作用，隨著國際大豆和玉米價格處於多年來高位，貿易量也受到貨物供應量的影響。在巴西一個轉運中心附近，載有大豆的卡車大排長龍。

巴西和阿根廷已經開始陸運延誤和交通壅擠，南美東岸目前約有103艘巴拿馬型在等候裝載，而去年同期僅有66艘。今年中國穀物需求快速增長也將推動散裝船運市場運價高升，業界估計最看好的是巴拿馬型船中裝載量最高，達8.2到8.4萬噸，且屬於節能船的卡爾姆薩型船。傳統巴拿馬型船裝載量約7萬噸。

而同樣適合運送運穀物的超輕便型船與輕便型船，運價也是遠高於成本價，目前超輕便型船日租已經達到約1.47萬美元，較成本價高約5,500美元，輕便型船日租約也達到1.44萬美元，較成本價高出約5,500美元。

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