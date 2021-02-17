工作人員著急的在社團發文，希望能夠尋回誤植的發票。(圖擷取自爆廢1公社)

協尋發票！西門町萬華區一處美妝特賣會傳出誤值發票金額，一名工讀生誤將845元的發票金額輸入成845845元，讓百元商品直接暴增至80多萬，店員憂心表示，報錯的限額3次已被用完，若是找不回這張烏龍發票，等於會直接被國稅局罰錢，「我們真的很急，再麻煩廣大網友幫忙協尋」。

店員今在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，此次美妝特賣會位於萬華區的武昌街二段68號，當時一名工讀生誤將2月16日下午3點55分的5瓶護髮油，誤植為845845元，其正確金額應為845元，「我們真的很急，工讀生不小心多按了金額，再麻煩廣大網友幫忙協尋」。

貼文發出後，有網友幫忙解惑，指出可直接向國稅局更正，「1年3次以內的話免罰」，不過店員無奈表示，因為是做特賣會的關係，使用的發票和上一次特賣會用的是同一卷，不過上次的廠商已經將限額3次使用完畢了，「若非不得已，也不想麻煩各位…」

貼文發出後網友們紛紛幫高調，「希望能早日找到發票」、「祝順利解決，不然都沒法安心」，另外，原PO相當擔心若是很不幸尋不回發票，罰款是否為誤植金額的1%，就有網友熱心回應，「沒錯，是金額的1%，但最低是1500元，最高上限是15000元」，原PO這才稍稍安心，向對方表示感謝。

(中時新聞網)