土耳其國營控股公司與航空引擎製造公司TRMotor完成簽約，希望TRMotor公司能開發航空引擎的幾項關鍵技術，以做為下一代自製戰機TF-X的動力來源。

防衛新聞(Defense News)報導，引擎製造商TRMotor將要為戰機引擎開發輔助動力裝置和空氣渦輪啟動系統，這是戰機引擎非常關鍵的技術部件。

TRMotor總經理奧斯曼‧杜爾(Osman Dur)說：「這項計劃是發戰機引擎的核心關鍵技術，突破了這一部分，這將使我國具備發展戰機引擎的能力.....TF-X的引擎目前處於概念設計階段。」

負責戰機結構的土耳其航太公司(TAI)也感到興奮，首席執行官坦梅爾‧庫提爾(Temel Kotil)說：「這是TF-X計劃的里程碑合約。」

土耳其原本的計畫是向西方國家請求引擎技術的轉移，2017年，土耳其凱爾集團(Turkish firm Kale Group)與英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）成​​立了一家合資企業，主業務就是為TF-X戰機研發合適的引擎，但是之後技術轉移的談判不順利，這筆1億英鎊（1.39億美元）的合約實際上被擱置了。

2018年，TAI公司改與美國通用電氣(General Electric )簽約，引進F110-GE-129或F110-GE-132引擎，這是F-15與F-16所使用的，由於土耳其先前就已有F-16戰機的生產線，因此這筆授權生產交易很快完成。

然而隨後土耳其因為執意購買俄羅斯S400防空系統的問題，徹底惹惱了美國，於是美國不但中斷了土耳其在F-35戰機的生產角色，就連F110引擎的合約也片面中止，使得土耳其必須另外自行想辦法尋找TF-X戰機的引擎來源。

(中時新聞網)