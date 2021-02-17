時序進入2021年，各國股市已傳來不斷創新高的消息，而金融市場輪動快速、波動度又大，何時是入市時機，投資難度大增之下，施羅德投信指出，2021年將需要掌握投資新策略：5力豐收。

「5」代表五大資產，即四大收益基石，加上一全球股票部位；「力」指的是力好雙贏，以兩種不同功能的債券為投資組和加值；「豐」則是以潛力股票搭配趨勢，打造豐富主題；「收」是指將資產靈活調配，打造全週期收益成果。投資人無須思考何時是買點，而是透過5力豐收策略，不管市場多空都有創造收益的可能。

針對這個新的投資策略，施羅德投信攜手兆豐銀行，發行施羅德全週期收益多重資產基金，可說是為「怕泡沫、又怕錯過」的投資人量身打造，預計於2月22日展開募集。

施羅德投信指出，2020年至2021年，有三項重大事件的轉捩點讓股債市充滿機會與風險。

第一個轉捩點，是新冠肺炎從去年的大爆發，轉為疫苗快速問世。為了刺激經濟，各大央行集體創造全球量化寬鬆環境，施羅德投資集團表示，此次的購債規模將高於2008年的金融海嘯時期。

施羅德全週期收益多重資產基金經理人陳彥良表示，根據歷史經驗，QE1～QE3期間美國聯準會資產規模擴大2.4兆美元，全球各類收息債券持續創造報酬；而2020年美歐日央行資產已擴大7.7兆美元，預計2021年將再擴大3.5兆美元，可望支持收息債券走勢。至於可能的風險，來自變種病毒疫情再起，市場勢必大幅波動。

第二個轉捩點，是去年疫情帶來的經濟衰退，今年反轉走向經濟復甦。施羅德投資集團預測去年全球經濟為-4％，今年將躍升為成長5.2％、2022年為4％，帶來股債資產上漲動能的機會。風險則是市場創新高之下，本益比偏高恐帶來技術性修正，更添波動。

第三個轉捩點，是美國從川普政府轉為拜登政府。新總統上任將帶來新的投資趨勢，歷史統計自1993年7月31日至2019年7月31日，民主黨執政時S&P 500指數的平均報酬率為10.5％，共和黨執政時平均為6％。民主黨執政下，基礎建設與乾淨能源主題可望率先受惠。目前已知民主黨的具體氣候變化政策包括明確的減碳目標、催生法案推動、擴大聯邦政府補助等，而拜登已承諾將簽署巴黎協定，美國每年減碳投資支出將達GDP的1.5～2.5％，且在2025年前催生碳稅法。不過新政府完全執政，也可能有監管力道較強的風險。

機會與風險並存的市場，投資難度大幅攀升，投資人因此怕泡沫更怕錯過。施羅德投信建議，以收益債券作為核心防護，加上主題股票有效參與，兩者結合成的多元資產靈活調配，才能無論市場多空都能創造績效。

超低利時代下，像過去只依靠債息已經不足夠，以美國蘋果（Apple）公司發行的十年期公司債來看，2013年還有2.4％的殖利率，到2020年已經剩下約一半的1.25％。

因此，除了債息，還需要其他收益來源。施羅德投信認為，2021年需要掌握的投資新策略就是「5力豐收」。

陳彥良指出，5力豐收的主要概念是將全球收息債券部位加上全球股票部位，再藉由經理人主動式的靈活搭配，幫助投資人從債券利息與股票的資本利得、股息掌握全週期收益。

至於「5力豐收」分別代表哪些，「5」是五大資產，股債混搭布局4收益基石與1成長動能，收益基石以全球高評等債、全球高收益債、亞債、新興企業債等較低波動的債券為主，成長動能則來自全球股票。「力」代表力好雙贏，兩類不同作用的債券是兩股力量，替投資組合加值。一為兼顧收益與較低波動的CP值較佳債券（亞債、新興市場企業債）。另一為重防護與具潛力的功能型債券（全球高評等債、全球高收益債）。

「豐」指的是投資組合適度加入股票部位，以豐富收益為目標。各國央行貨幣寬鬆，股票資產明顯受惠；而股票部位還可適時加入趨勢主題投資，如氣候變化ESG投資、5G科技升級浪潮、消費趨勢網路商機、高齡社會醫療照護等，再添收益潛力。「收」則意味善用多重資產基金優勢，用資產配置加值收益。

陳彥良說，四債一股再加潛力主題機會，層層收益加值之下，有機會創造全週期收益。

站在世界翻轉的轉捩點上，唯有收益債券和主題股票靈活搭配出的多元資產，才可能在紛擾波動的環境中創造佳績。而施羅德投信攜手兆豐銀行，雙強聯手出擊，期望新的一年能幫助投資人「牛」轉新局，該檔新發行的基金「施羅德全週期收益多重資產基金」，將於2月22日募集。

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