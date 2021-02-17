弘道老人福利基金會屏東服務處打造「社區客廳」營造共生社區，盼加深大眾對老後生活的關注。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會屏東服務處打造「社區客廳」營造共生社區，盼加深大眾對老後生活的關注。（謝佳潾攝）

台灣雖進入老人化社會，但弘道老人福利基金會發現多數人似乎無感，為此，屏東服務處突破關懷據點、長青學苑的限制，提供免費空間供任何人諮詢、聊天等隨意使用，盼藉打造「社區客廳」營造共生社區，加深大眾對老後生活的關注。

屏東服務處處長陳峙瑋指出，弘道長年服務長輩，發現其實許多人對長輩照護存有刻板印象，也無感早已生活在老人化社會中，而這是一種警訊，因為「每個人都會老」，若不懂得規畫老後生活，甚至不知自己需要何種協助，生活勢必感到茫然。

為此，屏東服務處以志工互助、服務互惠、資源互享為基礎打造「共生社區」，不同傳統的關懷據點或長青學苑，沒有服務對象及活動的限制，在場域內不管是照護諮詢、喝咖啡聊是非、或是閱讀休息都可以，陳峙瑋形容，它就是「社區大客廳」，歡迎大家隨意進出。

陳峙瑋說，現代人不分老少都生活壓力大，因此盼打造溫馨的空間讓大家有個好去處，任何人走進社區大客廳，不要有任何拘束，放鬆做自己就對了，從中也能藉由交流找到生活目標，畢竟養兒防老不再是主流，認識自我才是防老王道。

「新住民也非常歡迎哦！」他強調，台灣新住民漸多，不管是來工作或是結婚的，都需要一個友善空間可以交流解鄉愁，期許社區客廳能成為他們的生活與心靈後盾。

他說，共生社區從年初啟動後，有不少退休的長輩會進來坐坐，長輩稱空間很溫馨又舒適，一開始以為只有被服務的對象可以進來，沒想到是毫無設限，而長輩的話令他信心倍增，期待之後會有更多的民眾也進來坐坐，共享免費的服務空間。

(中時 )