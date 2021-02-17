中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中因防疫有成，網路聲量一直居高不下。根據輿情民調網站《聲量看政治》顯示，陳時中以55.19%領先，依序為總統蔡英文15.16%、前總統馬英九13.13%、中廣董事長趙少康7.80%聲量、國民黨主席江啟臣6.85%。而台北市長、民眾黨主席柯文哲因被爆黨中央人員「寄生國會」，聲量僅1.87%。

輿情民調臉書粉專《聲量看政治》貼文表示，今天(17日)為止，目前聲量最高的是陳時中，聲量最弱的是「請支援黨團」的柯文哲。

陳時中因防疫有成，網路聲量一直居高不下。今（17）日國內僅新增1例境外移入確定病例（案939），讓陳時中網路聲量高達55.19%，遙遙領先其他政治領袖。而蔡英文去年邀請網紅帶毛小孩拍攝公益桌曆，並在農曆過年期間，特別邀請網紅到官邸吃飯，網路聲量15.16%，居第二。

馬英九與江啟臣兩人則在過年期間，連袂跑了多家宮廟祈福。帶動他們的網路聲量，馬英九以13.13%居第三，江啟臣則以6.85%居第五；而趙少康重回國民黨、表態參選黨主席及2024總統大選，一直是媒體關注焦點，並於今日被聘為國民黨中評委，但因話題性不足，趙少康以7.80%聲量，位居第四。

另外，民眾黨黨工被爆占用立法院黨團辦公室辦公，挨批「寄生國會」。柯文哲反批，這些人員是支援國會，而非寄生國會。再加上議員質疑大龍新城仍有漏水等諸多缺失未改善，柯文哲稱「太吹毛求疵，那我也沒有辦法」。柯文哲的聲量則在6位政治人物中最弱，僅1.87%。

今天為止，目前聲量最高的是陳時中部長，聲量最弱的是「#請支援黨團」的柯文哲市長／主席。 資料來源：https://reurl.cc/OXVMay 由聲量看政治發佈於 2021年2月17日 星期三

(中時新聞網)