美國經濟復甦趨勢不變，企業獲利年增率強力回升，美股財報佳等利多消息湧現，加上貨幣寬鬆、疫情紓困、財政刺激政策接替上場，資金行情主軸延續，投信法人仍然看好第一季美國股市表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，企業獲利與股市漲幅成高度正相關，而美債殖利率低檔盤旋，全球實質利率持續下滑，超寬鬆環境下，股票可作為抗通膨工具，亦是吸引買盤持續湧入的主因，美股在低利、企業獲利大幅成長助攻下，欲小不易，拉回皆是良好的買點。

蘇聖峰表示，在類股操作上，科技方面半導體保持強勢，但過往經驗來看費半指數極少連續三年打敗大盤，股價也往往在獲利下修前一季即開始盤整或下跌，需留意股價漲太快後面空間不確定性提高。

另外，仍看好軟體、支付等線上需求趨勢，而Re-open概念亦有震盪向上的機會，電動車則為今年題材主軸，拜登表示聚焦振興汽車產業、零件美國化以及可再生能源轉型，料2021年全球車輛銷售成長10％，電動車銷量將大幅成長35～40％，看好龍頭品牌商、電池、驅動馬達、晶片等股價表現。

(工商 )