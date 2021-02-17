受到美股與國際股市連續多日上漲的帶動，台股在17日大漲將近560點，創下史上第二大單日漲點；然除了台股之外，在春節連假期間，亞洲股市的表現也氣勢如虹；除了大陸、印度與韓國股市連續兩週吸引外資淨流入之外，在景氣復甦預期的影響下，外資對菲律賓在連續流出12週之後首度翻正，對其他東協國家的淨流出也明顯縮小到1億美元以內，讓東協股市在上週表現收紅。

根據統計，外資在上週淨流入大陸13.62億美元，並同步買超印度股市9.16億美元，顯示在全球景氣復甦的帶動下，新興亞洲的前兩大經濟體已成為資金最大的受惠對象；更讓大陸與印度股市在上週分別上漲5.88％與1.60％；而且受到大陸、印度兩大經濟體的帶動，東協股市在上週的表現也全面收紅，泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓與越南分別上漲1.71％、1.89％、0.92％、1.26％與3.66％。

較特別的是，在台股進入春節休市期間，韓國股市也吸引了1.86億美元的資金淨流入，股市雖然小跌0.93％，但全年漲幅仍超過7％，與大陸、印度、台灣等東北亞股市並列今年漲幅前四強的亞洲股市，可見全球景氣復甦與科技產品的出口擴張，東北亞股市的受惠程度最大。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，現在有多個國家開始進行疫苗接種計劃，已讓市場預期今年疫情對經濟的影響有望趨緩；加上拜登政府1.9兆美元紓困方案也可望有所進展，因此也刺激國際資金加速流進和景氣週期連動較大的新興市場。統計自今年以來至2月16日，MSCI新興亞洲指數上漲13.8％，MSCI新興市場指數也上漲11.7％，明顯優於以成熟市場為主的MSCI世界指數5.3％；而在MSCI新興亞股指數中，又以大陸、韓國、台灣等東北亞股市所占的權重較高，自然也讓新興亞洲股市引領全球股市的表現。

林雅慧表示，包括台灣、韓國、印度在內，今年1月已有多個亞洲市場的製造業PMI指數創下近12個月的高點，大陸在2020全年對美國的出口總值更逆勢成長8.8％，顯見過去的中美貿易紛爭，並未改變中美對彼此經貿關係的依賴；由於拜登新政府的施政較有可預測性，搭配今年又是大陸第十四個五年計劃的第一年，所以在全球景氣復甦的過程中，亞洲將扮演重要角色。

林雅慧強調，近期新興市場企業陸續發布去年第四季財報，市場預期包括大陸、南韓及台灣企業獲利均可望有雙位數正增長；而資訊科技、通訊服務及醫療保健等受惠於疫情的產業，則可望延續前幾季強勁的獲利動能。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧分析，雖然大陸製造業的PMI動能已在1月回落，但大陸汽車銷售卻來到了近三年的高點，且截至去年底為止，當地餐飲業收入也已回到疫情爆發前的水準，就連電影票房與酒店入住也接近完整復甦，顯見就算2月大陸的製造業PMI仍可能受春節停工影響而相對疲弱，但大陸經濟整體復甦的態勢也並未扭轉。

張致寧表示，根據歷史經驗，受惠於農曆新年的節慶消費旺季、以及3月全國人大、政協兩會召開的政策提振，A股在農曆年後的表現通常都是漲多跌少，且平均漲幅還會逐步擴大。年後可觀察企業財報表現，預期銀行、金融等週期性產業盈利有望明顯改善，而科技、消費與醫療保健等新經濟族群，也將受惠於雙循環戰略與長期增長趨勢，成為資金競逐的重心。

(工商 )