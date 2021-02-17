臺灣企銀送暖銀髮長者的腳步，不因疫情而中斷，贊助銀髮樂齡學堂舉辦餐會，臺灣企銀同仁熱情參與，和志工一同為社區長輩獻上新年祝福。

在遵守指揮中心防疫規範下，臺灣企銀贊助設立的銀髮樂齡學堂，部分據點陸續籌畫暖心餐會，讓社區志工及長輩提前圍爐，感受年節歡聚氛圍。餐會採公筷母匙，除了用餐外，其餘時間都須佩帶口罩。另外，部分學堂考量疫情發展，選擇年後舉辦春酒形式向長輩拜年。

臺灣企銀董事長黃博怡南下出席高雄旗山糖廠社區發展協會餐會，該社區協會為臺灣企銀贊助成立的首家銀髮樂齡學堂，黃博怡與社區長者及志工話家常，互動熱絡，更親自替80歲以上長者送上保暖衣物，希望長輩吃好穿暖心更暖，現場氣氛溫馨又熱鬧。

黃博怡同時也對長期投入銀髮照護的社區志工，表達感謝與鼓勵，因為銀髮樂齡學堂已逐漸成為長者生活重心，促使長者走出家門共食共學，降低孤獨感、增進身心平衡健康，也間接減低社會問題發生機率，社區協會的志工功不可沒。

臺灣企銀從總行到鄰近分行同仁，皆主動參與銀髮樂齡學堂活動，深化與當地社區協會的緊密互動。去年開始，臺灣企銀更邀請有意願的退休行員，參加關懷訪視行動，協助總行持續優化銀髮樂齡學堂的相關補助計畫。不僅如此，臺灣企銀不少企業客戶也展現對社會公益的高度熱忱，跟著臺灣企銀一起走遍各學堂，透過捐款、物資與食材捐贈等方式持續挹注愛心。

臺灣企銀響應政府長照2.0政策，自2018年起，陸續於全臺各地區贊助社區協會成立銀髮樂齡學堂，改善硬體設施設備及補助食材費，提升照護服務品質；目前銀髮樂齡學堂累計共設立18個據點、遍布全臺15個縣市。

同時，臺灣企銀透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之3做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，募集善心人士捐款，持續贊助推動社區照顧及社會救助服務。

(工商 )