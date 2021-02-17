台東晚間8點7分在台東縣政府北偏東方 24.8 公里發生芮氏規模4.1地震，台東火車受影響班次共2班。(台鐵提供／蔡旻妤台東傳真)

台東晚間8點7分在台東縣政府北偏東方 24.8 公里發生芮氏規模4.1地震，台鐵依照地震4級規定辦理通知工務、電務單位派員巡查路線及電車線設備，目前自強號332車次台東開往新左營班次誤點約13分鐘、普悠瑪438車次開往台東誤點4分鐘，全線估計今晚11點59分可恢復正常行駛。

台鐵局秘書室新聞組長翁惠平表示，目前「台東—山里—鹿野—瑞源—關山—海端—池上—富里」間沿線電車線設備均回報正常，但電力設備正常，還得由工務、電務等單位回報情況，按往例是要巡檢完成，都沒問題，才會有影響統計數據。

台鐵指出地震震度達4級的地區，最初開行經過該區間列車，需以不超過時速30公里的速度行駛，次趟列車起以不超過每小時60公里速度行駛，並由工、電單位派員巡查路線、電車線、號誌及通訊等有關行車設施。這起地震受影響車站包含台東、山里、鹿野、瑞源、瑞和、關山、海端、池上、富里。

(中時 )