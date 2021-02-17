綜藝天后小S（徐熙娣）在節目上效果十足，私下生活也很親民，不時在社群平台分享和家人、朋友互動日常，在演藝圈除了姊姊大S（徐熙媛）外，還有一幫閨密好友們，也都不吝嗇展現她們之間不計形象的好感情；過年小S帶大女兒Elly到乾媽范瑋琪家拜年，PO了一段微醺狀態的影片，意外出賣范范素顏，網友看到都笑翻。

17日晚間小S在臉書粉絲專頁陸續分享影片，畫面中她疑似因小酌後看起來微醺，穿得相當休閒輕便，旁邊還有她的大女兒Elly和戴著眼照的好友范瑋琪；小S對著自拍鏡頭，不改幽默的談吐，表示今天雖然是初六開工日，「但我還是沒有開工」。

小S在臉書分享影片，意外出賣范范素顏。(圖/ 摘自小S 徐熙娣臉書)

小S幽默有趣的談吐，讓粉絲看了快笑歪。(圖/ 摘自小S 徐熙娣臉書)

接著說到大女兒Elly很愛乾媽，並咬牙切齒地說，「非要來乾媽家住」，讓一旁的范范聽了都忍不住笑說，「非要那麼用力嗎？」，她們的互動也讓Elly笑得不亦樂乎；不過，細看才發現，小S、Elly和范范都是素顏，小S開玩笑說，到范范家拜年結果主人說要先睡一個小時，讓她和Elly只能做其他事情打發時間。

粉絲們看到小S像是喝醉亂說話的樣子，還出賣好友素顏的樣子，都忍不住熱情留言，「又喝酒了喔！」、「為什麼非要咬牙切齒」、「素顏都好美」、「喝醉了美人」、「哈哈，S姊講話就是不一樣」、「超愛聽妳講一些有的沒的五四三」、「3個美女，不用化妝」。

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(中時新聞網)