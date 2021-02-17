桃園一位陳姓消防員因外表帥氣曾上過新聞，但卻遭到一位苗姓人夫指控，陳男偷偷和他的妻子暗通款取，兩人砲跡遍布新北、桃園各大摩鐵，苗男不甘被綠，怒向陳姓男子提告求償，桃園地院於本月初結審，判賠40萬元為恰當，全案可上訴。

據判決書指出，苗姓男子控訴，他與妻子於2013年結婚，但沒想到妻子卻從2018年起透過LINE密切與陳姓男子連繫，甚至在2019年間，兩人多次相約新北與桃園兩地的摩鐵，享受禁忌的肉體交流，直到2019年9月間，陳男的妻子察覺，兩人才稍稍收斂。

苗男透露，同年11月，兩人又再度勾搭上，每個月至少發生三次以上的性行為，而他卻直到2020年7月才得知妻子與陳男搞婚外情，他與妻子也於2020年10月離婚，但苗男反覆思量後，實在不甘心婚姻被陳男攪擾，因此向法院提告求償100萬元。

桃園地院審理期間，陳男聲稱，他與苗妻認識是因為支援2018年的選務工作，期間兩人除了業務交流外，並無任何逾越男女分際的舉動，更質疑苗男所提出的證據均無法證明他有侵害其配偶權。

對此，法官認為，苗男所提出的陳述與錄音文件相符，再加上苗妻也出庭證實一切屬實，陳男為了自清出示與苗妻的對話紀錄中，卻在對話中見到苗妻稱呼他為「寶貝」，在在顯示兩人關係不一般。

法官考量苗男因此事與苗妻離婚，顯見造成他心中巨大的創傷與痛苦，酌情後，於本月初判陳男應賠償苗男40萬元為合理，全案可上訴。

(中時新聞網)