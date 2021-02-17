初六開工大吉，17日由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴率領總部一級主管，舉行第一金融集團視訊團拜，連線至國內、外各子公司、分公司據點，為新春開工祈福，並感謝同仁過去一年付出與貢獻，期勉未來一同攜手朝目標邁進。

回顧2020年，雖受疫情與國內外降息影響，第一金融集團仍超越年度預算目標，自結合併稅後淨利達168.08億元；展望2021年，第一金融集團以「提升非銀行獲利、穩健轉型與創新」作為經營策略主軸。

第一金融集團今年將持續提升集團各事業核心業務質與量，並針對未來營運業務及商品創新，逐步調整營運方向，打造集團未來獲利新模式，同時在注重風險控管、強化資訊安全、落實法律遵循及精進公司治理的基礎下，提升永續經營的競爭力。

面對低利率環境與後疫情時代的來臨，第一金融集團也會持續整合資源，強化投資策略與共同行銷的效率，將整合行銷綜效極大化。

另一方面，將動態調整資本配置並提升運用效益，在兼顧永續發展與股東權益的前提下，朝金控淨值報酬率（ROE）逐步成長的目標邁進。

第一金融集團將秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」的經營理念，致力關注當責治理、環境管理、幸福職場及社會共融等面向，使企業社會責任之實踐內化為集團企業文化，持續打造「永續金融，第一品牌」的價值。

牛年開工當天，集團子公司第一銀行進行今年第二場次、廣受好評的員工數位雲端摸彩活動，提供最高8,888元現金紅包等獎項，且每位同仁最少都可以拿到66元代表新年順利平安的紅包，讓大家「好運『e』直來、牛年旺旺來」。

(工商 )