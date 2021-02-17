逢年過節，免不了和家人親友集資買彩券或刮刮樂，但凡事應量力而為。一名網友分享自身經驗，這個年當他刮完刮刮樂後，原先想吃山珍海味的美夢頓時破滅，「錢都拿去買刮刮樂了，現在只能吃泡麵」。他隨手買了一些食材煮午餐，竟也賣相甚佳，惹得網友口水直流！

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，他買了2000元的刮刮樂，但刮完以後，「正常的人類心情像雲霄飛車那樣降下，原本想吃的好料，也只能變泡麵...」

沒錢了，只好去全聯買拉麵，再搭配一些牛肉肉片、雞蛋、小白菜，準備當午餐。沒想到原PO似乎「懂煮」，煮了一碗麵看起來超好吃，放到臉書引起網友熱議，直呼這碗麵優質。

「當你真的很餓的時候，相信我，刮刮樂解救不了你，這碗麵可以」、「你確定還要刮嗎？會不會轉行賣麵賺更多」、「看起來很好吃欸」、「可以公布製作過程嗎」、「全聯有幾款拉麵不錯」。

發文出乎意料地受歡迎，原PO補充，全聯的小白菜其實滿乾淨的；他也奉勸網友，「明年別再刮惹！」

(中時新聞網)