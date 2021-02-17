美式賣場好市多因為採會員制，提供給會員優質售後服務，只要商品售出後都享有無條件退換貨資格。不過近日卻有民眾目睹，竟有奧客端著吃得快精光的部隊鍋到賣場，要求退貨。對此誇張行徑，律師林智群指出，這已非法律上「權利濫用」的問題，而是把「人格資產」看得太過廉價。

據了解，一位網友在臉書「爆廢公社二館」上表示，16日逛汐止好市多時，看到一位約國小五、六年級的孩子，手拿著一盒吃到只剩一片肉，和兩口泡麵的部隊鍋要求退貨。客服見狀表示要詢問主管，然而小男孩卻主張「可是你這有萊克多巴胺！我們打電話問過了！」該網友指出，過程中男孩的父親一直在旁邊默默看看著，讓他心裡感到非常不舒服，最後只能悻悻然離去。

「這並非是否舒服的問題，也不是權利濫用問題（雖然在法律上確實是）」林智群在臉書指出，這是「自己小孩人格值多少錢」的問題。林智群進一步說，如果你認為，為了一點點錢的商品，讓自己下一代學習到錯誤的價值觀（貪小便宜、硬拗），也無所謂的話，「那就這樣吧！」並在文末標註，「人格才是珍貴資產」、「為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價」。

對此，網友也紛紛感嘆表示，「被家長教成這樣……唉，可憐的孩子！」、「從小孩身上就知道他的父母是什麼樣」、「已經是逐利捨義的時代」、「又養成一隻貪小便宜的小生物，而且還幾乎吃光萊克多巴胺」、「人格課本沒教啊」。

(中時新聞網)