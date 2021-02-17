早上記者問我這問題 （1）北市長選戰 藍營內部 羅智強與蔣萬安 若對決初選 您身為國民黨員 您支持誰？ （2）您支持他的原因為何？ 您覺得他的優勢是什麼？ 我回答如下 【碼頭工人的孩子有志氣】 不管蔣萬安，羅智強我們都樂觀其成，甚至如果有更多人有意願也別太多算計就表態吧，「爭」不是壞事，不爭反而顯得怯弱，勇於承擔才是支持者想看到的，台北如此高雄亦如此 於私我還是支持強哥，因為羅智強 『有志氣』 不畏艱難逆風行走才配得上 『碼頭工人的孩子』 由林佳新發佈於 2021年2月16日 星期二

2022台北市長選戰，國民黨可能派誰？在中廣董事長趙少康宣布參選黨主席後，順勢讓台北市長人選成為討論話題，目前以黨籍立委蔣萬安、台北市議員羅智強最具討論度。對於黨內初選會支持誰？國民黨前台中市立委參選人林佳新直言，不管是蔣萬安還是羅智強，他相信黨內都樂觀其成，但他個人還是會支持羅智強，並透露力挺原因。

羅智強去年2020年在街頭開講，蔣萬安就在一旁。（圖／報系資料照）

據《新台灣國策智庫》民調中心2020年12月底一份民調顯示，2022年台北市長呼聲最高的人選是國民黨的蔣萬安，其次是民進黨的陳時中。國民黨內目前除了蔣萬安之外，傳出可能參選呼聲的還有羅智強及前高雄市長韓國瑜，此外，國民黨副秘書長李彥秀，過去也一度被媒體看好點名參選，她也曾回應，無論黨有任何工作、任務或需要任何協助，絕不推卻，並願接受國民黨交付的一切工作或任務，若有需要出征絕不怯戰。

對於台北市長人選支持誰？林佳新17日PO出一段自錄影片回應，不管是蔣萬安，羅智強他都樂觀其成，甚至如果有更多人有意願，他也呼籲別太多算計，就表態吧，林佳新認為，「爭」不是壞事，不爭反而顯得怯弱，勇於承擔才是支持者想看到的，不論台北或高雄亦如此。

前台中市立委參選人、雲林著名菜農 林佳新。(圖/本報資料照)

林佳新也公開表態，他個人還是支持羅智強，因為羅智強「有志氣」，不畏艱難逆風行走才配得上，「碼頭工人的孩子」。

(中時新聞網)