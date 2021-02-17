隨著拜登政府推出的1.9兆美元經濟刺激法案出爐，加上美國經濟復甦平穩發展，預期推高通膨率，讓美國10年期公債殖利率目前飆破1.3%大關，創1年來高點紀錄，也推升美元匯價，讓股市與避險資產價格承壓。美股周三(17日)開盤下跌37.14點、以31,485.61點開出，隨後跌勢擴大至超過百點。

截至台灣時間17日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌121.72點或0.39%、暫報31,401.03點；標普500指數下跌27.78點或0.71%、暫報3,904.81

點；那斯達克指數下跌153.28點或1.09%、暫報13,894.22點；費城半導體指數下跌53.12點或1.64%、暫報3,185.79點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌27.83美元或3.50%、暫報768.39美元。台積電ADR股價下跌1.77美元或1.26%、暫報138.28美元；聯電ADR股價下跌0.37美元或3.46%、暫報10.32美元。

美元指數稍早朝著91關卡前進，主要是美國勞工統計局公布月度報告，美國生產者價格指數(PPI)從去年12月0.3%升至今年1月1.3%，按照年率計算，PPI從0.8%上升至1.7%，遠優於市場預期0.9%。

隨著美國經濟復甦看出效果，Jefferies 全球策略師主管 Sean Darby表示，美國10 年期公債殖利率突破1.3% 挑戰 1.5%，相當接近標普500指數的平均殖利率，恐怕讓市場資金轉向至債市，讓美股上漲動能出現轉折。

此外，強烈冷氣團襲擊美國本土，美國能源重鎮德州出產原油與天然氣受到壓抑，導致國際油價升破每桶60美元大關，預料通膨率將繼續走高。

(中時新聞網)