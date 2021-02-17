有著鐵飯碗之稱的公務員，是許多人嚮往的職業，每年都會有不少人參加考試，競爭相當激烈。今(17日)有網友發現，高普考的土木工程類錄取率比其他科別高出許多，讓他感到相當疑惑，貼文發出後就有內行網友分享，「對土木專業來說，錢沒比較多又容易出事」，另有人指出，「技術性專業類別報考門檻高，報名人數相對較低」。

原PO今在PTT上發文表示，他最近查詢高普考的錄取率，發現109年度的教育類，高考三級錄取率為7.77%，普通考試為6.53%，不過土木類高考三級錄取率為22.43%，普通考試為34.36%，整整高出3倍之多，讓原PO相當驚訝，「這也差多了吧，整整3倍以上耶，有沒有土木錄取率超高的八卦？」

貼文發出後吸引網友討論，不少內行點出原因，「工法的東西就是麻煩，很多不是錢能解決的事情，出社會都知道錢能解決的都是小事」，甚至有網友分析4點，「首先土木職系幾乎都要碰到採購、履約管理或驗收，責任重大，隨便出個事就準備進去關；第二，跟土木專業無關的什麼都要會，法律、會計、環評、勞安衛生、土地徵收、都更等等；第三，夜間施工要去監工，颱風來要去防颱值班；最後，薪水比業界少，職位越高少越多」。

另外，也有人指出錄取率和報考門檻有關，「技術性專業類別報考門檻高，報名人數相對較低」、「錄取率高又不見得比較好考，文組公職都沒限制資格的，甚麼阿貓阿狗都能報考，錄取率當然低」，還有網友分享，「我哥考六年沒考上，錄取率哪裡高」。

(中時新聞網)