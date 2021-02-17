大聯盟各隊春訓今（17）日起全面展開，薪資仲裁聽證會也快馬加鞭，美媒《ESPN》今日報導，亞特蘭大勇士隊游擊手史旺森（Dansby Swanson）仲裁落敗，勇士隊今年要付給他600萬美元年薪，而非他要求的670萬美元。

去年賽季史旺森表現不差，出賽60場全勤，繳出打擊率2成74、全壘打10支、打點35分的成績，而且才27歲，前途看好，只差70萬美元其實也還好，球團可能有其他考量。去年他的薪資是312.5萬美元，但因球季縮水，按比例只拿到166萬6667美元。

史旺森落敗，亦使資方在7場仲裁案贏了4場、只輸3場，不過本周還有2場仲裁案要宣判，資方能否領先到到底還很難說，勞方也可能逆轉勝。

資方除了贏得史旺森這場仲裁，還有光芒隊擊敗中繼投手亞布洛（Ryan Yarbrough），今年只要付他230萬美元。大都會隊則贏了三壘手兼外野手戴維斯（J.D.Davis），只要付他210萬美元薪水。還有金鶯隊打贏外野手桑坦德（Anthony Santander），今年也只須付出210萬美元。

勞方打贏資方的3場仲裁是勇士隊投手索羅卡（ Mike Soroka），他可拿到280萬美元，而非球團還價的210萬美元。還有紅雀隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty），他可拿到自己想要的390萬美元。另外就是光芒隊的韓籍一壘手崔志萬，他也可領到自己開出的245萬美元年薪。

至於本周剩下的兩場仲裁案則是小熊隊外野手哈普（Ian Happ）、巨人隊二壘手索拉諾（Danovan Solano)，兩人去年的成績都不算差，最後就看仲裁委員會的決定了。

(中時 )