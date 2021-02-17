貨車轉彎瓦斯桶摔滿地 勇者男救援影片曝 網嚇：冷汗直流（影片源自/台中踢爆網）

這段在網路上瘋傳的影片，讓人看了不禁捏把冷汗，一台貨車轉彎時，突然從車上掉落許多桶瓦斯桶，瓦斯桶到處滾動，撞擊力道也不小，就怕下一秒突然爆炸，當據當時目擊民眾表示，似乎是駕駛沒有把瓦斯桶綁好，才會發生意外。

手機許多群組瘋傳一段影片，事發地點在桃園的龍南路，一輛載滿瓦斯桶的貨車，轉彎時的瞬間，從車上掉出至少6桶瓦斯桶，發出巨大聲響，剛掉下來的瓦斯桶到處滾動，沒多就一名男子從屋內出來查看，趕緊出手阻止瓦斯桶繼續亂滾。

看到這一幕更讓許多網友心驚膽顫，直呼好心男子真的是勇者，不怕突然爆炸，男子事後表示，當下只想把瓦斯桶攔住，不然滾到馬路上，若是撞到人或是車子更危險，而肇事的駕駛也隨即停車，並下車查看狀況。

根據了解，這起瓦斯桶掉落意外，發生在大年初二，貨車駕駛應該是沒有將瓦斯桶固定好，加上轉彎時車速算快，瓦斯桶才會瞬間掉滿地，至於網友擔心瓦斯桶掉落究竟會不會爆炸，業者表示其實瓦斯鋼瓶都有經過測試，一般來說是摔不破的，最需要小心的是，開關不要摔斷就好，也幸好這起意外沒有人員受傷。

(中時新聞網)