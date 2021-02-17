近日東港「南平慢活」小旅行正式上線，當中「牡蠣園下午茶」除能吃蚵外，還能搭管筏賞蚵，特殊遊程引人搶睹風采，也道盡小漁村的前世今生。（謝佳潾攝）

近日東港「南平慢活」小旅行正式上線，當中「牡蠣園下午茶」除能吃蚵外，還能搭管筏賞蚵，特殊遊程引人搶睹風采，也道盡小漁村的前世今生。（謝佳潾攝）

近日東港「南平慢活」小旅行正式上線，當中「牡蠣園下午茶」除能吃蚵外，還能搭管筏賞蚵，特殊遊程引人搶睹風采，也道盡小漁村的前世今生。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣旁的南平里，近來如火如荼發展深度旅遊，繼國際藝術家進駐創作5座裝置藝術後，「南平慢活」小旅行也正式上線，當中「牡蠣園下午茶」除能吃蚵外，還能搭管筏賞蚵，特殊遊程引人搶睹風采，也道盡小漁村的前世今生。

「來搭傳統管筏遊牡蠣園，學習剖蚵兼吃蚵。」近日上線的南平慢活小旅行，主打在地傳統產業養蚵元素，不僅在牡蠣園旁搭起白色餐桌提供下午茶、品嘗鮮蚵，還帶遊客進到園內體驗南平獨有的養蚵方式，坐在管筏上看著魚塭裡的蚵，瞬間彷彿時空交錯。

在地人指出，昔日大鵬灣是養蚵重地，因水質好養出的蚵肥大鮮美，所以養蚵戶不同他處養在海邊，而是選擇養在灣內，當時南平居民約有9成從事養蚵，後因鵬管處進駐後禁養，便遷到環灣道路旁的魚塭、引進大鵬灣的水繼續養，但養蚵戶也因此只剩1成。

居民說，隨傳統產業落寞、人口老化又外移嚴重，南平雖位處大鵬灣旁卻默默無聞，直到近來在鵬管處與輔導林邊崎峰社區發展觀光有成的「大小港邊‧熱帶漁林」協助下，漸漸有了新生機，其實大家從沒想過，習以為常的生活方式能變成觀光點。

協助規畫遊程的呂佩芸（大小港邊成員之一）說，南平與崎峰的狀況差不多，都是不知道自己的日常對別人來說很有特色，所以目前仍持續幫他們增加信心、開發創意，讓小漁村能藉自身特色延續產業生命力。

鵬管處處長陳煜川表示，南平半島發展遊憩觀光策略計畫積極進行中，除資源盤點、環境美化外，也陸續推動觀光體驗產品研發、空間改造、品牌塑造等，盼讓南平邁向新的發展里程碑。

(中時 )