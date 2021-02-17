一位男網友日前在論壇Dcard上透露，他和男友人一起看恐怖片解說時，對方突然便意來襲，但上到一半廁所的燈光卻瞬間滅了，接著原PO就看見男友人全身脫光衝出廁所，將燈點亮後再衝回去繼續排洩，目擊全程的原PO心中卻超級疑惑，直呼「真的有人上廁所會脫光嗎？」

一位男網友15日在論壇《Dcard》閒聊版上以「大家上大號會脫衣服嗎？」為標題發文，他內文指出，有天晚上他和男友人一起在實驗室看恐怖片解說時，對方突然屎意來襲，便手刀衝去廁所解放。

但就在友人去上廁所後，原PO卻突然聽到廁所傳來一連串尖叫聲，趕過去一看，卻目擊全身光溜溜的友人從廁所衝出，在門口將燈點亮後又再度衝回去如廁，原PO頓時不敢相信眼睛所見，滿心疑惑，究竟上大號為什麼要脫光？

事後友人則回應，當時他上廁所到一半，燈突然熄滅，背後還有一陣冷風襲過，心中想到剛剛看的恐怖片解說，才不管三七二十一衝到門口再次將燈打開；對於裸體一事，友人則解釋，「喜歡無拘無束的上廁所」，但仍無法說服原PO，因此上網求解網友。

文章發布後，引起網友熱烈討論，眾多網友傾向裸體派，「我在外面也會！所以我都盡量在家，無拘無束大起來感覺比較好」、「我會耶」、「我直接脫爆啊」、「全脫＋1 而且大完一定要洗澡」、「我也會，不論在家在外都會」；還有網友解釋，只在特殊時刻才裸體，「我是屎意很重但出不來或者烙賽的時候才會脫光」。

(中時新聞網)