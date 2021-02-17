芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍小麥期貨17日盤中下跌0.1％，每英斗報6.6075美元，自前一日大漲逾3％回落。美國農業區遭遇嚴寒氣候，南部德州氣溫降至攝氏負18度以下，令交易商擔憂小麥收成恐受衝擊，因而支撐小麥近日價格攀高。商品天氣集團（CWG）預估，低溫恐導致美國軟質小麥收成減少10％，硬質小麥收成銳減15％。

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