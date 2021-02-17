低溫衝擊收成 小麥價格有撐 22:552021/02/17 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍小麥期貨17日盤中下跌0.1％，每英斗報6.6075美元，自前一日大漲逾3％回落。美國農業區遭遇嚴寒氣候，南部德州氣溫降至攝氏負18度以下，令交易商擔憂小麥收成恐受衝擊，因而支撐小麥近日價格攀高。商品天氣集團（CWG）預估，低溫恐導致美國軟質小麥收成減少10％，硬質小麥收成銳減15％。 開工急凍 體感溫度剩5度 美國新核武有譜 斯格公司洲際飛彈通過設計審查 (工商 ) #小麥 #收成 #低溫 #美國 #有撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄 11:242021/02/17 國際 淡季超旺 巴拿馬型船運價創2010年以來新高 21:392021/02/17 財經 美國對兩岸新聞自由的雙標 04:102021/02/17 時論廣場 《國際油價》供應趨緊 原油期貨微漲 10:012021/02/17 財經 台灣自動科技 提供點膠代工服務 04:102021/02/17 產業特刊 美國值得為保衛台灣 付出代價 04:102021/02/17 焦點新聞 他憂竹北豪宅市容恐淪貧民窟化 網酸：沒台北醜 09:492021/02/17 房市新訊 特斯拉拿下美國 79％ 電動車市場：Model 3 與 Y 奪年度冠亞軍，X／S 也分居四五名 15:142021/02/17 汽車情報-汽車新聞 冷氣團陪開工！8縣市低溫特報 氣象局曝最冷時刻 07:562021/02/17 生活 花系列女星遭舊愛打到住院罹憂鬱症 堅持夢想成導演嫁美國尪 06:312021/02/17 娛樂 高麗菜量多價跌 農糧署：加強內外銷 暫不考量補助 15:152021/02/17 生活 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 打造超強3奈米 台積電砸186億赴日 昔日霸主能復活？ - 財經 開工發大財 大樂透1注獨得獎落台南 春節大紅包開出27組 - 財經 外資認錯了 金牛年開門被軋爆 爆3關鍵還有戲 - 財經 通膨升溫、美10年公債期殖利率創高 美股開盤跌百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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