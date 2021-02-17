股神巴菲特掌管的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）向美國證管會（SEC）提交的申報文件顯示，該公司第四季（截至去年12月底止）減持蘋果股票部位，但同時大買威瑞森電信（Verizon）與石油巨擘雪佛龍（Chevron）兩檔股票。

截至去年底為止，柏克夏持有1.476億股威瑞森電信股票與4,850萬股雪佛龍股票，價值分別為86億美元與41億美元。柏克夏亦持有保險經紀商Marsh & McLennan約4.99億美元的股票部位。

柏克夏去年第三季便開始投資這三家公司，但獲得主管機關允許得以延後揭露持股細節，以避免投資人一窩蜂搶進。

柏克夏大買威瑞森電信與雪佛龍股票，顯示該公司對於美國傳統企業長期價值抱持信心，特別是電信與石油業。

另一方面，柏克夏上季減持蘋果股票6％至8.87億股，價值約1,210億美元，但蘋果仍是柏克夏所持比重最大的股票。

(工商 )