美國汽車巨擘福特（Ford）宣布斥資10億美元，打算將德國科隆組裝廠改造為電動車廠房，目標是在2030年前讓歐洲販售的客車皆為全電動車。

福特17日宣布，科隆廠將是福特在歐洲首座生產全電動客車的廠房，預計2023年開始量產。2026年中之前，福特在歐洲販售的所有客車產品都將是零排放的全電動車，或是插電式油電混合車，並在2030年前實現全電動車的目標。

福特歐洲業務總裁羅里（Stuart Rowley）透過聲明稿表示，「我們成功重整福特歐洲業務，並且在2020年第四季重返獲利，現在公司前進歐洲的全電動車未來。」

羅里指出，改造科隆廠是福特一個世代以來最重要的計畫，凸顯公司對歐洲的承諾，以及電動車是福特策略成長的核心。

除了全電動客車外，福特亦計劃在2024年前，讓歐洲商用汽車部門達到零碳排放、插電式油電混合車，或全電動車的目標。

福特在2月稍早宣布，在2025年前，公司將在全球投資至少220億美元，以打造電動車產品，投資金額較先前承諾高出將近一倍。

歐洲在降低汽車溫室氣體排放方面訂出雄心遠大的目標，汽車廠若是未能符合規範，將面臨巨額罰款，此舉讓歐洲接納電動車的速度超前美國。

福特執行長法利（Jim Farley）近期在電話會議中表示，2020年12月汽車產業在歐洲銷售的汽車，約有10％是純電動車。挪威2020年銷售的汽車有54％是電動車，挪威是全球第一個電動車銷售比重超過五成的國家。

全球政府致力降低路上柴油和汽油車數量，福特和其他大型汽車廠加速開發電動車，以迎戰美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。特斯拉正在柏林打造歐洲首座廠房，預計在2021年稍晚投產。

(工商 )