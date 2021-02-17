倫敦銅期貨價衝上9年高點，加上美元升值，促使投資人了結獲利，17日銅價下跌。不過基於目前銅礦庫存量低，且市場對需求前景抱持樂觀態度，抑制銅價跌勢。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅17日盤中下滑0.2％，報每公噸8,388美元。銅價在16日升抵8,437美元，創下9年新高紀錄。LME銅礦庫存達76,175萬公噸，接近2020年9月創下的15年低點。

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