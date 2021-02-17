投資人了結獲利 銅價下跌 22:552021/02/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦銅期貨價衝上9年高點，加上美元升值，促使投資人了結獲利，17日銅價下跌。不過基於目前銅礦庫存量低，且市場對需求前景抱持樂觀態度，抑制銅價跌勢。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅17日盤中下滑0.2％，報每公噸8,388美元。銅價在16日升抵8,437美元，創下9年新高紀錄。LME銅礦庫存達76,175萬公噸，接近2020年9月創下的15年低點。 入列MSCI 凱基升目標價 南電開紅盤雙喜臨門 台股量價齊揚 券商元月業績報喜 (工商 ) #銅價 #獲利 #銅礦 #LME #倫敦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價飆 台塑化獲利雙引擎就位 04:102021/02/17 財經要聞 晶技1月自結稅前獲利2.63億 創歷史新高 20:502021/02/17 財經 歐美股市創新高 油價維持13個月高點 04:102021/02/17 財經要聞 陽明海運一月營收首破兩百億 創高 18:532021/02/17 財經 年後運價 仍在荒謬的高水平 04:102021/02/17 財經要聞 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 09:042021/02/17 財經 《基金》台積電領頭羊 富邦科技親民價好入手 15:582021/02/17 財經 1分鐘讀財經》牛年開盤15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 08:162021/02/17 財經 《金融股》宏遠證去年獲利近8年高點 全台服務網擴大 12:502021/02/17 財經 《類股》中鋼4月盤價續看漲 鋼市H1維持榮景 13:412021/02/17 財經 《半導體》連2根漲停 聯詠開紅盤再飆天價 10:342021/02/17 財經 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 打造超強3奈米 台積電砸186億赴日 昔日霸主能復活？ - 財經 大樂透春節大紅包 仍有85組100萬元待送出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。