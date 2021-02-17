繼車用晶片全球缺貨後，德國汽車產業面臨新的挑戰－邊境檢查。德國為了防範變種新冠肺炎病毒入侵，在邊界實施更嚴格的安檢措施和移民法規，導致重要汽車零件供應延誤，可能迫使業者再次停工。

德國在與捷克、奧地利和斯洛伐克接攘的邊境採行嚴格的新冠肺炎檢查和移民規範，導致送貨卡車延誤多時，危及汽車產業供應鏈。

德國汽車工業協會（VDA）主席慕勒（Hildegard Muller）指出，檢測與法規要求導致邊境交通嚴重堵塞，不久後便可能衝擊汽車廠供應鏈，並造成德國汽車廠生產停滯。

捷克與奧地利提洛爾邦（Tyrol）爆發變種病毒後，德國開始採行邊境檢查，造成交通大亂。15日德國德勒斯登南部等待安檢的車輛一度綿延20公里。

歐洲最大汽車廠福斯（Volkswagen）16日表示，貨車在邊境動彈不得尚未對工廠造成嚴重影響，不過公司因應零件短缺的措施只能維持一段時間。

福斯發言人表示，萬一邊境交通惡化，造成排隊入境的隊伍延長，福斯不排除出現生產受限的情形。

寶馬（BMW）表示，旗下組裝廠目前供應和運作如常，但強調公司將會「監控狀況發展，並且與供應商和物流夥伴密切合作」。德國三大汽車廠之一的戴姆勒（Daimler）未能即時表示意見。

汽車業在倚重出口的德國位居重要地位，根據歐洲汽車製造商協會（EAMA）數據，德國汽車業直接聘雇超過88萬名製造員工。德國汽車廠在2019年生產超過460萬輛汽車，占歐盟整體逾四分之一比重。

來自東歐的汽車零件供應延誤是德國汽車廠最新的挑戰，先前因為車用晶片大缺貨讓福特（Ford）一座德國組裝廠停工一個月，福斯旗下的奧迪（Audi）一萬名勞工被迫放無薪假。

(工商 )